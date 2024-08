Der LASK traf im Qualifikations-Rückspiel der Europa League auswärts auf den FCSB. Die Linzer kamen im Hinspiel nicht über ein 1:1 hinaus - waren damit aber auch auswärts keinesfalls Außenseiter was das Weiterkommen anbelangte. In der Liga lief es für die Athletiker mit drei Niederlagen am Stück bislang alles andere als gut. Aber auch die Rumänen haben in der heimischen Liga den Auftakt vergeigt und liegen nach sechs Runden nur auf dem vorletzten Tabellenplatz - doch heute feierten die Hausherren einen Erfolg. In der Nachspielzeit gelang das entscheidende Tor zum Aufstieg in die Europa League.

Offener Schlagabtausch im ersten Abschnitt mit Chancen im Finish auf beiden Seiten

Die Rumänen begannen sehr forsch und setzten den LASK früh unter Druck. Und auch wenn die große Möglichkeit in der Anfangsphase nicht dabei war, konnte FCSB ihr Spiel dem Gegner aufzwingen. Der LASK kam seinerseits in der zehnten Minute durch den aufgerückten Kapitän Ziereis zur ersten Halbchance, fand sich im weiteren Verlauf besser mit dem Spiel zurecht und wäre beinahe in der 15. Minute in Führung gegangen. Keeper Tarnovanu konnte einen Abschluss von Taoui gerade noch zur Ecke klären.

Ab diesem Moment waren die Schwarz-Weißen dann auch vollends im Spiel angekommen und wurden bei einer Menge an Eckbällen immer gefährlicher. Bis zum Ende der ersten Halbzeit präsentierte sich ein offener Schlagabtausch auf überschaubarem Niveau. Von einem Leckerbissen waren wir weit entfernt, doch kurz vor der Pause dann auf beiden Seiten doch noch jeweils eine Großchance. Siebenhandl konnte zunächst nach einer eigenen Unsicherheit sein Können bei einem Abschluss von Miculescu aufzeigen, ehe im Gegenzug Berisha, nach einer Hereingabe von Taoui, haarscharf am Tor vorbeischrammte. Wenig später ging es torlos in die Kabinen.

Last-Minute Treffer schockte den LASK

Diese Leidenschaft der letzten Minuten hatten sich beide Mannschaften dann auch zu Beginn des zweiten Abschnitts mitgenommen. Usor vergab in der 52. Minute aus halblinks eine große Möglichkeit. Mit Fortdauer verschwand dann aber leider wieder viel Attraktivität und der Leerlauf kehrte ein. Beide Mannschaften haderten immer wieder mit der Genauigkeit – es mündete in einen echten Abnützungskampf ,mit einer guten Möglichkeit im Finish für FCSB. Popa tauchte gefährlich im Strafraum auf, Ziereis konnte in höchster Not klären. Auch der LASK hatte in der letzten Minute noch eine große Chance über Taoui – Keeper Tarnovanu konnte sich auszeichnen.

Als alle schon mit der Verlängerung gerechnet hatten, schockten die Rumänen die Schwarz-Weißen. In der letzten Minute der Nachspielzeit fixierte Olaru mit einem tollen Solo über die linke Seite den Lucky-Punsh und das Europaleague-Ticket für seine Mannschaft. Die zahlreich mitgereisten Linzer Fans wurden einmal mehr enttäuscht - Europa ist trotzdem nicht vorbei - für die Athletiker geht es in die Conference League.

FCSB – LASK 1:0 (0:0)

Donnerstag, 29.08.2024 (20:30), Ghencea Stadium (Bukarest), SR: Felix Zwayer

Tor: 1:0 Olaru (93.)

Gelbe Karten: Ngezana (31.), Berisha (40.), Usor (46.), Ljubicic (47.), Tibidi (87.), Popa (88.), Tanase (94.)

FCSB: Tarnovanu, Cretu, Ngezana, Lixandru, Radunovic, Sut (Chiriches, 77.), Alhassan (Edjouma, 46.), Baluta (Popa, 46.), Olaru, Miculescu (Baeten, 77.), Tanase (Popescu, 77.) Trainer: Elias Charalambous

LASK: Siebenhandl, Bello, Stojkovic, Ziereis, Bogarde (Boateng, 95.), Talovierov, Berisha, Taoui, Horvath (Pintor, 38.), Usor (Tibidi, 86.), Ljubicic Trainer: Thomas Darazs

Spielfilm im Liveticker

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at