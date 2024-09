Dynamo Kiew spielt im Volkspark

Foto: AFP/SID/AXEL HEIMKEN

Auch in dieser Saison gibt es Europapokalabende im Hamburger Volksparkstadion. Der ukrainische Vizemeister Dynamo Kiew trägt seine Heimspiele in der Europa League in der Arena des Hamburger SV aus, das gab der Fußball-Zweitligist am Mittwoch bekannt. In der vergangenen Spielzeit war Meister Schachtar Donezk wegen des russischen Angriffskrieges in die Hansestadt ausgewichen, entschied sich für die kommende Champions-League-Saison aber für die Veltins-Arena von Schalke 04 in Gelsenkirchen.

Am 25. September steigt das erste Dynamo-Spiel gegen den italienischen Spitzenverein Lazio Rom in Hamburg. Der HSV übernimmt erneut die komplette organisatorische Umsetzung der Spieltage – inklusive des Ticketverkaufs. "Wir haben viel Zuspruch für die Unterstützung der Ukraine erfahren und freuen uns sehr, diese Haltungsfrage auch weiterhin zu beantworten und einem vom Krieg betroffenen Verein eine Heimspielstätte zu bieten", sagte HSV-Vorstand Eric Huwer.

Mindestens vier Europa-League-Spiele im Hamburger Volksparkstadion sind garantiert. Nach dem Auftakt gegen Lazio trifft Kiew am 7. November auf Ferencvaros Budapest/Ungarn, am 28. November auf Viktoria Pilsen/Tschechien und am 30. Januar 2025 auf Rigas Futbola Skola/Lettland.

