Eintracht-Trainer Dino Toppmöller

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Trainer Dino Toppmöller vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist nach dem tollen Saisonstart heiß auf den Europacup-Auftakt. "Das ist ein besonderer Wettbewerb für Eintracht Frankfurt. Das wissen wir alle, so fühlen das auch alle", sagte der Coach mit Blick auf das erste Spiel in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen den sechsmaligen tschechischen Meister Viktoria Pilsen: "Alle haben im Moment richtig Lust auf Fußball. Wir wollen mit drei Punkten starten."

Das neue Format mit der Ligaphase findet Toppmöller trotz der größeren Belastung gut. "Es sind zwei Spiele mehr, aber bei uns denkt keiner an einen Streik. Alle haben richtig Bock", betonte der Coach, dessen Schützlinge drei Siege in den ersten vier Bundesligaspielen geholt haben: "Im Moment macht es sehr viel Spaß, weil die Jungs die Dinge umsetzen."

Wie schon zuletzt muss Toppmöller am Donnerstag auf Torhüter Kevin Trapp, Mario Götze und Oscar Höjlund verzichten. Auch hinter dem Einsatz von Abwehrchef Robin Koch (Hüftprobleme) steht ein Fragezeichen.

Die Frage nach einem ähnlichen Lauf wie beim Titelgewinn der Eintracht im Jahr 2022 kommt für Toppmöller noch zu früh. "Wir wollen so gut wie möglich abschneiden. Ob dabei der Titel rumkommt, weiß ich nicht", sagte der 43-Jährige: "Wir konzentrieren uns auf das erste Spiel. Das wird schwer genug - auch wenn wir natürlich der Favorit sind."

