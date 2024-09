Baumann ließ die Angreifer der Dänen verzweifeln

Foto: IMAGO/Bo Amstrup/IMAGO/Bo Amstrup/SID/IMAGO/Bo Amstrup

Oliver Baumann nahm nach dem späten Punktgewinn mit breitem Grinsen den Dank von Trainer Pellegrino Matarazzo entgegen, dann ließ sich der Schlussmann für seine Heldentaten von den gut 500 Gästefans feiern. Beim 1:1 (0:1) gegen den FC Midtjylland gab der 34-Jährige ein perfektes Bewerbungsschreiben für das deutsche Tor ab. "Das erste Länderspiel wäre ein Riesentraum für mich und irgendwo auch ein Ertrag des Nicht-Aufgebens und der jahrelangen harten Arbeit", sagte Baumann bei RTL.

Sein Coach rührte die Werbetrommel. "Dass Olli die Qualität hat, um Nummer eins zu sein, wissen wir", sagte Matarazzo: "Er hält uns nicht nur diesmal im Spiel sondern regelmäßig. Er ist sehr konstant, gut am Ball und hat einen super Fuß um hintenraus zu spielen. Er bringt alles mit, ein komplettes Torwartspiel." Auch Lothar Matthäus schwärmte von "zwei, drei Weltklasseparaden. Dieses Spiel wird ihm keine Minuspunkte bei Julian Nagelsmann einbringen".

Mit seiner starken Leistung nahm der Keeper auch etwas Druck von seinem nach drei Bundesligapleiten unter Druck geratenen Trainer. "Ich kann die Situation sehr gut einschätzen und weiß, um was es geht, was meine Aufgabe ist. Ich komme sehr gut klar mit den Jungs. Man hat gesehen, dass die Mannschaft funktioniert und will", betonte Matarazzo. Er spüre deshalb "keine Erleichterung, ich freue mich einfach nur".

Neben Baumann konnte er sich bei U17-Weltmeister Max Moerstedt bedanken, der in der 89. Minute traumhaft per Seitfallzieher den Rückstand durch Dario Osorio (42.) egalisierte. "Es ist ein Riesentraum für mich, ein Tor zu machen und der Mannschaft zu helfen. Es ist unglaublich schön", sagte der 18-jährige Moerstedt nach seiner Torpremiere im ersten Europacupspiel. "Was für ein Tor, wunderbar", schwärmte Matthäus: "Den machst du nicht jeden Tag."

© 2024 SID