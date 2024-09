Mats Hummels wartet auf sein Roma-Debüt

Neuzugang Mats Hummels wartet bei der AS Rom noch immer auf seinen ersten Einsatz. Der Fußball-Weltmeister von 2014 saß am Donnerstagabend beim 1:1 (1:0) in der Europa League gegen Athletic Bilbao erneut nur auf der Bank und sah den späten Gegentreffer durch Aitor Paredes (85.).

Der Ukrainer Artem Dowbyk hatte in seinem ersten internationalen Spiel für die Roma die Führung (32.) erzielt. AS-Trainer Ivan Juric wechselte im Spielverlauf fünfmal, Hummels fand aber erneut keine Berücksichtigung. Der 35-Jährige hat sein letztes Spiel am 1. Juni im Champions-League-Finale für Borussia Dortmund gegen Real Madrid (1:2) bestritten.

