Toppmöller (m.) ist mit der SGE gut gestartet

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt blickt voller Vorfreude auf die "zwei Highlightspiele" - gegen Besiktas Istanbul und Bayern München. "In der Europa League bei Besiktas zu spielen, ist nicht ganz so einfach", sagte Trainer Dino Toppmöller, "aber es wird ein super Platz sein, und wir freuen uns alle auf dieses Spiel."

Am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) trifft die überraschend stark in die Saison gestartete Eintracht in Istanbul zum ersten Mal überhaupt auf den 21-maligen türkischen Meister. Am Sonntagnachmittag (17.30 Uhr/DAZN) empfängt Frankfurt dann den Tabellenführer München zum Gipfeltreffen der Bundesliga.

"Dass es ein Spitzenspiel auf dem Papier ist, das wissen wir, aber wir wissen auch, was da für eine Aufgabe auf uns zukommt", sagte Toppmöller und richtete den Blick zunächst auf die Aufgabe im Europacup: "Wir haben es uns jetzt verdient, dass wir in der Bundesliga ein absolutes Topspiel vor der Brust haben. Aber mein Fokus liegt auf Donnerstag."

Bei ihrer Premiere im Hexenkessel Besiktas Park will die SGE - nach vier Siegen aus fünf Spielen Tabellenzweiter in der Liga - in der Europa League erstmals gewinnen. Am ersten Spieltag musste der Champion von 2022 nach Führung im Heimspiel gegen Viktoria Pilsen (3:3) den Ausgleich in letzter Minute hinnehmen.

