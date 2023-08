Jill Roord trifft für das Oranje-Team

Foto: AFP/SID/DAVID GRAY

Die Vize-Weltmeisterinnen aus den Niederlanden sind mit einem Arbeitssieg ins Viertelfinale der Fußball-WM eingezogen. Das Oranje-Team gewann sein Achtelfinale am Sonntag gegen Südafrika in Sydney mit 2:0 (1:0) und trifft nun am Freitag im neuseeländischen Wellington auf Spanien.

Die Ex-Wolfsburgerin Roord (9.) brachte die Favoritinnen per Abstauber nach einer Ecke frühzeitig auf Kurs, für die ManCity-Spielerin war es bereits das vierte Turniertor. Die ehemalige Bayern-Stürmerin Lineth Beerensteyn (68.) erhöhte nach einem schweren Patzer von Südafrikas Torhüterin Kaylin Swart. "Banyana Banyana" war früh geschwächt, da erst Jermaine Seoposenwe (30.) und dann auch noch Bambanani Mbane (42.) mit Verletzungen vom Platz mussten.

Nach der zeitigen Führung offenbarte die Auswahl von Bondscoach Andries Jonker allerdings Probleme in der Offensive. Auch die Abwehr um VfL-Verteidigerin Dominique Janssen musste auf der Hut sein, denn Südafrika schaltete besonders über Kapitänin Thembi Kgatlana gefährlich schnell um. Oranje-Torhüterin Daphne van Domselaar konnte sich mehrfach auszeichnen.

Nach dem Seitenwechsel bot sich zunächst ein ähnliches Bild. Oranje hatte viel Ballbesitz, kam aber kaum zu gefährlichen Abschlüssen. Dann half Keeperin Swart bei Beerensteyns Distanzschuss kräftig mit, als sie den heranfliegenden Ball durchrutschen ließ.

Gegen Spanien müssen die Niederlande allerdings auf eine Stammkraft im Mittelfeld verzichten. Danielle van de Donk sah im Achtelfinale ihre zweite Gelbe Karte des Turniers und ist somit in der Runde der letzten Acht gesperrt.

"Daphne hat uns einige Mal gerettet, ich war glücklich, dass wir zur Halbzeit 1:0 geführt haben", kommentierte der niederländische Coach Andries Jonker, der einst bei den Männern von Bayern München und dem VfL Wolfsburg tätig gewesen war: "In der zweiten Hälfte haben wir es wesentlich besser gemacht, da hatten wir viel mehr Spielkontrolle. Der Sieg war am Ende verdient."

© 2023 SID