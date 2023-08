Wiegman äußerte ihre Wünsche für die Zukunft des Sports

Englands Teammanagerin Sarina Wiegman wünscht sich mehr Trainerinnen im Fußball. "Ich hoffe, dass es in Zukunft mehr Trainerinnen im Fußball geben wird", sagte die 53-Jährige am Sonntag, nachdem sie durch das Ausscheiden Südafrikas als letzte Trainerin bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland feststand.

"Vor Beginn des Turniers hatten wir 20 männliche und zwölf weibliche Trainer", sagte Wiegman und fügte an: "Wir hoffen, dass das Gleichgewicht in Zukunft besser wird, und wir arbeiten daran, zumindest in England."

Die Niederländerin hatte ihr Heimatland 2019 als Coach ins WM-Finale geführt und war 2022 mit England Europameister geworden. Am Montag (9.30 Uhr MEZ) trifft Wiegman mit England im WM-Achtelfinale auf Nigeria.

