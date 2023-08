Australien zieht ins WM-Viertelfinale ein

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

Den 2:0-Erfolg von WM-Co-Gastgeber Australien im Achtelfinale gegen Dänemark haben in der Liveübertragung in der ARD am Montag 1,9 Millionen Fußballfans verfolgt. Der Marktanteil der um 12.30 Uhr angepfiffenen Begegnung betrug 22,0 Prozent.

Das um 9.30 Uhr begonnene Duell zwischen Europameister England und Nigeria, das erst im Elfmeterschießen zugunsten der Britinnen entschieden wurde, verfolgten im Ersten 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Partie kam auf einen Marktanteil von 27,0 Prozent.

© 2023 SID