Neuseelands Fußballverband hat ein positives Fazit als Co-Ausrichter der Frauen-WM gezogen. "Dieses Turnier hat die Wahrnehmung des Fußballs und insbesondere des Frauenfußballs in Neuseeland grundlegend verändert", sagte Andrew Pragnell, Geschäftsführer von New Zealand Football, nach Abschluss der 29 Turnierspiele im Inselstaat.

Mehr als 700.000 Fans besuchten demnach die WM-Begegnungen in Neuseeland. 43.217 Zuschauerinnen und Zuschauer wie zuletzt beim Halbfinale zwischen Spanien und Schweden im erneut ausverkauften Eden Park von Auckland (2:1) am Dienstag sorgten für eine nationale Fußball-Rekordkulisse. Das zweite Halbfinale, das Spiel um Platz drei sowie das Endspiel finden in Australien statt.

