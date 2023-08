Sam Kerr und Co. begeisterten in der Heimat die Massen

Foto: AFP/SID/SAEED KHAN

Das Spiel verloren, die Herzen des TV-Publikums gewonnen: Die Frauen-Nationalmannschaft Australiens hat beim WM-Halbfinale in Sydney gegen England (1:3) einen historischen Reichweitenrekord aufgestellt. Durchschnittlich 7,13 Millionen Zuschauer verfolgten vor dem Fernseher die Partie, der höchste Wert seit Beginn der Auswertung von TV-Quoten "Down under" überhaupt.

"Die Matildas haben die Geschichtsbücher neu geschrieben", sagte ein Sprecher des TV-Senders Channel Seven. Nicht erfasst wurden die Fußball-Fans, die die Begegnung beim Pay-TV-Sender Optus Sport verfolgt hatten.

Am Samstag (10.00 Uhr MESZ/ARD) spielen die WM-Gastgeberinnen in Brisbane gegen Schweden um den dritten Platz. Das Endspiel am Sonntag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) bestreiten England und Spanien.

© 2023 SID