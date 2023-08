Die Spanierinnen nach dem Finaleinzug gegen Schweden

Foto: AFP/SID/SAEED KHAN

Die spanischen Fußballerinnen gehen als leichter Favorit in das WM-Finale in Sydney. Sportwettenanbieter bwin listet die Ibererinnen für das Endspiel am Sonntag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) mit einer Siegquote von 1,85, Europameister England wird mit einer Quote von 1,93 geführt. Steht es nach regulärer Spielzeit unentschieden, zahlt bwin für 10 Euro Euro Einsatz 35 Euro zurück.

Im Spiel um Platz drei am Samstag (12.00 Uhr MESZ/ARD) ist Schweden (2,40) gegen Gastgeber Australien (2,65) ebenfalls nur leicht favorisiert.

© 2023 SID