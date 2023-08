Sam Kerr nach dem verlorenen Halbfinale gegen England

Australiens Fußballerinnen wollen sich zum Abschluss der Heim-WM mit Bronze belohnen. Trainer Tony Gustavsson stellte vor dem kleinen Finale gegen sein Heimatland Schweden am Samstag (10.00 Uhr MESZ/ARD) klar, dass er auf seine Top-Startelf setzen wird: "Ich stelle nicht nach Emotionen auf. Wir spielen um eine Medaille. Es geht um den Sieg."

In Brisbane müssen sich die Matildas um Superstar Sam Kerr auf einen Gegner mit auffälligen Gemeinsamkeiten einstellen: Defensiv gut organisiert und gefährlich im Konterspiel. "Das Team, das in diesen Bereichen die Oberhand hat, wird das Spiel wohl gewinnen", sagte der 50-Jährige, der erneut ohne Innenverteidigerin Alanna Kennedy (Gehirnerschütterung) auskommen muss.

Der Olympiazweite Schweden weiß aber, wie man ein Spiel um den dritten WM-Platz gewinnt: Bereits 1991, 2011 und 2019 holten die Skandinavierinnen Bronze. "Sie wollen diese Freude wieder erleben", versicherte Trainer Peter Gerhardsson. "Es gibt keinen Mangel an Motivation."

Co-Gastgeber Australien war im Halbfinale mit 1:3 an Europameister England gescheitert, Schweden unterlag Spanien mit 1:2 und hatte einen Tag mehr Zeit zur Regeneration. Das Endspiel findet am Sonntag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) in Sydney statt.

