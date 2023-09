Solskjaer trainierte zuletzt Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer hat das Angebot des norwegischen Verbandes abgelehnt, die Frauen-Nationalmannschaft seiner Heimat zu übernehmen. "Sie haben mich gefragt", berichtete der frühere Stürmerstar und Teammanager von Manchester United bei einem öffentlichen Auftritt, "aber ich bin dafür noch nicht bereit."

Norwegen, Weltmeister von 1995 und zweimaliger Europameister, war bei der jüngsten WM im Achtelfinale gescheitert, Trainerin Hege Riise danach zurückgetreten. Solskjaer betonte, er wolle zunächst im Männerbereich weiter arbeiten - auch, um einem Dilemma auszuweichen.

Solskjaers Tochter Karna ist als Stürmerin aktiv - der Herr Papa will aber nicht in die Verlegenheit kommen, sie ins Nationalteam zu berufen. Dass sein Kollege Stale Solbakken seinem Sohn Markus (Viking FK) kürzlich zum Debüt verholfen hatte, war in Norwegen vereinzelt auf Unverständnis gestoßen.

