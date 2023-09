Die Bayern-Frauen peilen die Titelverteidigung an

Foto: IMAGO/Hendrik Gräfenkämper/IMAGO/Hendrik Gräfenkämper/SID/IMAGO/Hendrik Gräfenkämper

Die Fußballerinnen von Bayern München gehen nach ihrem Titelgewinn in der Vorsaison mit großen Ambitionen in die am Freitag startende Spielzeit der Bundesliga. "Als Bayern will man nicht nur teilnehmen, man will gewinnen", sagte die englische Nationalspielerin Georgia Stanway: "Wir wollen die Bundesliga gewinnen, dafür trainieren wir jeden Tag. Aber es wird sehr schwierig, das zu schaffen."

Die Gewinnerkultur in München sei "beeindruckend", schwärmte Neuzugang Magdalena Eriksson. Der Kader habe definitiv "die Fähigkeiten" für eine erfolgreiche Titelverteidigung in der Liga. "Wir wissen, dass wir es schaffen können. Aber dafür müssen wir uns jeden Tag weiterentwickeln." Auch Star-Transfer Pernille Harder sprach von einem "sehr guten Team", bei dem Nationalspielerin Lina Magull auf eigenen Wunsch das Kapitänsamt abgeben wird.

Trainer Alexander Straus schwärmte nach zahlreichen Neuverpflichtungen und der Rückkehr einiger verletzter Spielerinnen von einem tieferen Kader. "Wir hatten letztes Jahr am Ende einen etwas dünnen Kader", sagte der 47-Jährige: "Jetzt sind wir auf jeder Position doppelt besetzt, werden durch Wechsel nicht schwächer. Es wird wieder eine hohe Belastung kommen, aber wir sind besser vorbereitet. Wir haben eine richtig gute Mannschaft."

Selbst in der Königsklasse sehe er sein Team im Favoritenkreis, sagte Straus: "Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Auch wenn wir wissen, dass das schwer wird. Es gibt unheimlich viele gute Teams in der Champions League, wir haben Respekt. Aber wir denken, dass wir schon auch eine Rolle spielen können."

