Von der Spielerinnenbank ins Museum: Koala Waru

Beim historischen WM-Debakel in Australien brachte Maskottchen "Waru" den deutschen Fußballerinnen bekanntlich kein Glück, trotzdem wird dem Häkel-Koala im Ruhestand eine besondere Ehre zuteil. "Er wird in Bochum auf jeden Fall noch mal da sein und danach ins Deutsche Fußballmuseum kommen", kündigte Nationalspielerin Klara Bühl vor dem Nations-League-Heimspiel am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) gegen Island an.

Die Flügelspielerin vom FC Bayern hatte das flauschige WM-Maskottchen im weißen Deutschland-Trikot eigens für für die Titeljagd Down Under gehäkelt. Während der Endrunde im Sommer ging "Waru" im Netz viral, Fans widmeten dem Koala sogar ein eigenes Instagram-Profil. Seit dem erstmaligen WM-Vorrunden-Aus der DFB-Auswahl saß das Kuscheltier in Bühls Wohnzimmer. Nun können die Fans ihn bald im Museum in Dortmund aus der Nähe betrachten.

