Giulia Gwinn steht in der Startelf gegen Island

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

Die stellvertretende Fußball-Bundestrainerin Britta Carlson hat ihre Startelf für das zweite Nations-League-Spiel gegen Island am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Bochum auf drei Positionen verändert. Im Vergleich zum 0:2 in Dänemark am vergangenen Freitag beginnt Giulia Gwinn anstelle von Felicitas Rauch als Außenverteidigerin, Lena Lattwein ersetzt im Mittelfeld Lina Magull, und Jule Brand verdrängt auf dem Flügel Nicole Anyomi.

Angeführt werden die Vize-Europameisterinnen wie gewohnt von Stürmerin Alexandra Popp als Kapitänin. In der Nations League geht es um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024. - Die deutsche Startaufstellung:

Frohms - Linder, Hendrich, Hegering, Gwinn - Lohmann, Oberdorf, Lattwein - Brand, Popp, Bühl. - Trainerin: Carlson

