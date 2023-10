Pernille Harder liegt nach ihrem Führungstreffer am Boden

Der deutsche Fußballmeister Bayern München muss "mehrere Wochen" auf Leistungsträgerin Pernille Harder verzichten. Die Offensivspielerin zog sich beim 2:0-Erfolg bei der SGS Essen am vergangenen Sonntag eine Innenband-Verletzung am rechten Knie zu. Die Diagnose gab der Klub am Dienstag bekannt.

Die Dänin, die im Sommer vom FC Chelsea an die Isar gewechselt war, hatte die Blessur bei ihrem Führungstreffer zum 1:0 erlitten und war in der Folge ausgewechselt worden. Das nächste Bundesliga-Spiel bestreitet das Münchner Team von Trainer Alexander Straus am Samstag (17.55 Uhr/ARD und MagentaSport) gegen Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena.

