Die TSG gewinnt in Nürnberg

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben vorübergehend die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. Das Team von Trainer Stephan Lerch setzte sich am vierten Spieltag beim noch punktlosen Aufsteiger 1. FC Nürnberg mit 3:0 (2:0) durch. Die Kraichgauerinnen überholten mit zehn Zählern den noch verlustpunktfreien VfL Wolfsburg (9), der am Sonntag bei RB Leipzig (14 Uhr/MagentaSport) aber wieder vorbeiziehen kann.

Die Belgierin Jill Janssens (23.), Jana Feldkamp per Foulelfmeter (42.) und Gia Corley (72.) erzielten am Freitag im Max-Morlock-Stadion die Treffer für die TSG, die mit 17 Toren die beste Offensive der Liga stellt. Schlusslicht Nürnberg wartet dagegen weiter auf den ersten Punktgewinn.

© 2023 SID