Alexandra Popp fällt gegen Wales und Island aus

Foto: AFP/SID/PATRICK HAMILTON

Die deutschen Fußballerinnen müssen in den anstehenden Nations-League-Spielen ohne Kapitänin Alexandra Popp auskommen. Die Torjägerin hat mit muskulären Problemen zu kämpfen und fällt in der Olympia-Qualifikation für die Duelle mit Wales am Freitag (17.45 Uhr/ARD) in Sinsheim und am Dienstag (20.00 Uhr/zdfsport.de) in Island aus.

"Wir gehen da kein Risiko", erklärte Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Wir können ihren Ausfall nicht zu 100 Prozent kompensieren, aber wir können es kompensieren." In Absprache mit ihrem Verein VfL Wolfsburg reist die 32-Jährige nach dem Wales-Spiel vom Nationalteam ab.

Im Kampf um ein Ticket für Paris 2024 stehen die DFB-Frauen als Zweiter der Gruppe A3 unter Druck. Nur die Gruppensieger haben weiter Chancen auf Olympia. Hrubesch, Vertreter der pausierenden Martina Voss-Tecklenburg, zeigte sich bei seinem zweiten Engagement bei den DFB-Frauen nach 2018 zuversichtlich: "Ich glaube einfach an diese Mannschaft, an die Qualität, die sie hat."

© 2023 SID