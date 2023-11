Anyomi (M.) feiert den Führungstreffer

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt bleiben dank Nationalspielerin Nicole Anyomi in Schlagdistanz zur Tabellenspitze der Bundesliga. Das Team von Trainer Niko Arnautis gewann am sechsten Spieltag 1:0 (1:0) bei Werder Bremen und liegt mit zehn Zählern auf Rang fünf, nur einen Punkt hinter der TSG Hoffenheim auf dem dritten Platz. An der Spitze thront Bayern München (14 Punkte). Die Meisterinnen hatten am Sonntag Pokalsieger VfL Wolfsburg (13) knapp bezwungen.

Offensivspielerin Anyomi, die beim enorm wichtigen Pflichtsieg der DFB-Frauen auf Island (2:0) am Dienstag noch verletzt gefehlt hatte, entschied die Partie am Montagabend bereits in der 26. Minute, als sie einen Frankfurter Angriff mit einem sehenswerten Heber zur Führung für die SGE vollendete. Bremen kassierte bereits die dritte Saisonniederlage und liegt mit sieben Punkten auf Rang neun.

