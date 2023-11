Vertrag in München verlängert: Carolin Simon

Fußball-Nationalspielerin Carolin Simon und Meister Bayern München gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der Bundesliga-Tabellenführer am Freitag mitteilte, unterschrieb die 30 Jahre alte Außenverteidigerin einen neuen Vertrag bis 2025. Simon, die aufgrund ihres im Juli erlittenen Kreuzbandrisses die WM Down Under verpasst hatte, befindet sich zurzeit im Aufbautraining und arbeitet an ihrem Comeback.

"Caro ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, auf und neben dem Platz", sagte Frauenfußball-Abteilungsleiterin Bianca Rech. Ihr linker Fuß sei "einer der stärksten weltweit".

Die in Kassel geborene Simon war 2019 von Olympique Lyon an die Isar gewechselt, für die FCB-Frauen lief sie bislang in 104 Pflichtspielen auf. "Nach den gemeinsamen Jahren ist die Identifikation mit dem Klub sehr groß", betonte Simon, die sich 2021 und 2023 mit den Münchnerinnen die Meisterschaft sicherte. Das Team, so Simon, habe "große Schritte nach vorne gemacht und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam noch viele Titel gewinnen können, auch international."

