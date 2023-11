Reto Gertschen übernimmt interimsweise

Reto Gertschen (58) tritt interimsweise die Nachfolge von Inka Grings als Trainer der Schweizer Fußballerinnen an. Der frühere Coach mehrerer U-Nationalmannschaften der Eidgenossen soll das Frauen-Team in den beiden anstehenden Nations-League-Partien betreuen. Das teilte der Schweizerische Verband (SFV) am Dienstag mit.

Mit Grings war die Zusammenarbeit in der vergangenen Woche laut Verband "einvernehmlich" beendet worden. Der früheren deutschen Nationalspielerin war in 14 Partien nur ein Sieg gelungen. Zu einer dauerhaften Lösung für die Zeit nach den Partien am 1. Dezember gegen Schweden und vier Tage später in Italien machte der SFV keine Angaben.

