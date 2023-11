Wird nicht zur Nationalmannschaft reisen: Lea Schüller

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

Die deutschen Fußballerinnen müssen in den Länderspielen der Nations League am 1. Dezember (20.30 Uhr/ZDF) gegen Dänemark und am 5. Dezember (19.30/sportschau.de) gegen Wales verletzungsbedingt auf Torjägerin Lea Schüller verzichten. Die Angreiferin von Bayern München war im Champions-League-Spiel bei Paris St. Germain angeschlagen ausgewechselt worden.

Sie unterzieht sich in der kommenden Woche weiteren Untersuchungen. Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch hat Lena Petermann von Leicester City nachnominiert.

© 2023 SID