Däbritz gewann mit den DFB-Frauen Gold in Rio

Foto: FIRO/FIRO/SID

Nationalspielerin Sara Däbritz hat vom olympischen Fußballturnier als Highlight mit einzigartigem Flair geschwärmt. "Die Olympischen Spiele, die ich erleben durfte, sind immer in meinem Herzen und unvergesslich", sagte die 28-Jährige von Olympique Lyon vor dem Nations-League-Showdown gegen Dänemark am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Rostock.

Bei den Sommerspielen 2016 hatte Däbritz mit der DFB-Auswahl Gold in Rio de Janeiro gewonnen. Das "gesamte Event vor Ort ist etwas Besonderes, gerade weil du dein Land vertrittst, mit Sportlern und Sportlerinnen aus der ganzen Welt", führte die Mittelfeldspielerin aus. "Es lohnt sich, dafür zu kämpfen und alles zu geben."

Gegen den Tabellenführer Dänemark (12 Punkte) muss das DFB-Team (9) mit zwei Toren Unterschied gewinnen, um seine realistische Chance auf die Teilnahme an Olympia 2024 zu wahren. Nur die Gruppensieger dürfen im Februar beim Finalturnier um die letzten beiden Europa-Tickets für Paris kämpfen. Am Dienstag (19.30 Uhr/sportschau.de) folgt das letzte Gruppenspiel beim noch punktlosen Schlusslicht Wales.

"Wir wissen, worum es geht", versicherte die 102-malige Nationalspielerin Däbritz. "Natürlich ist es ein besonderes Spiel und eine besondere Situation, aber wir müssen am Freitag alles hineinwerfen und konsequent unsere Tore machen. Wir gehen positiv in die Partie."

