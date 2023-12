Alexandra Popp traf in Rostock zur deutschen Führung

Foto: IMAGO/IMAGO/SID/IMAGO

Den 3:0-Erfolg der deutschen Fußballerinnen im Nations-League-Duell am Freitag in Rostock gegen Dänemark haben in der Live-Übertragung des ZDF 4,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt. Der Marktanteil betrug 17,9 Prozent.

Die Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr sahen im Zweiten 3,37 Millionen (MA: 14,3 Prozent).

