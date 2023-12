Fällt mehrere Wochen aus: Klara Bühl

Für Nationalspielerin Klara Bühl ist das Fußballjahr 2023 vorzeitig beendet. Die 23-Jährige von Bayern München erlitt in der Bundesliga-Partie (3:0) gegen Bayer Leverkusen eine muskuläre Verletzung und fehlt dem Meister damit auch im Champions-League Gruppenspiel am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) gegen Ajax Amsterdam. Bühl werde "mehrere Wochen" ausfallen, teilte der Klub nach weiteren Untersuchungen mit.

"Es ist nicht so, dass sie mehrere Monate raus sein wird. Aber es ist sehr schade für uns", sagte Trainer Alexander Straus, dessen Team in diesem Jahr bereits häufiger mit Verletzungssorgen zu kämpfen hatte: "Wir hätten sie gerne mit dabei, sie hat gute Leistungen abgeliefert bisher."

Ohne Bühl wartet auf die Bayern-Frauen ein straffes Programm bis zur Winterpause. "Das sind die Phasen, die am anstrengendsten sind, aber auch am meisten Spaß machen. Da geht es um die Wurst", sagte Nationalspielerin Sydney Lohmann. Nach dem Königsklassen-Heimspiel wartet noch die Ligapartie beim 1. FC Nürnberg (17. Dezember) und das Rückspiel in Amsterdam (20. Dezember).

Zunächst aber können die Münchnerinnen gegen Ajax einen wichtigen Schritt im Kampf ums Viertelfinale machen. "Wir haben mit die stärkste Gruppe, da können alle weiterkommen", sagte Lohmann. Die Bayern stehen punktgleich mit Paris St. Germain an der Spitze (beide vier Zähler), dahinter lauern mit einem Punkt Rückstand die Niederländerinnen.

