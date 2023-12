Leela Egli (vorne) wechselt zum SC Freiburg

Die Fußballerinnen des SC Freiburg verstärken sich zur Rückrunde mit der 17 Jahre alten Angreiferin Leela Egli vom FC Zürich. Das gaben die Breisgauer am Donnerstag bekannt.

"Mit Leela gewinnen wir eine extrem junge, hochtalentierte Spielerin", sagte SC-Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick, "Leela hat trotz ihres sehr jungen Alters schon Einiges erlebt und in den letzten Monaten eine rasante Entwicklung genommen."

2022 hatte Egli im Alter von 15 Jahren ihr Debüt in der Frauen-Champions-League gefeiert und war damit die jüngste je in der Königsklasse eingesetzte Spielerin. Sie wurde im September 2023 das erste Mal in die Schweizer A-Nationalmannschaft berufen.

