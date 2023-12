Nürnbergerinnen gelingt ein Achtungserfolg

Die Fußballerinnen von Bayern München haben im Kampf um die Bundesliga-Herbstmeisterschaft völlig überraschend gepatzt. Der Titelverteidiger musste sich beim klaren Außenseiter 1. FC Nürnberg im Derby am Sonntag mit einem 1:1 (1:0) begnügen - dadurch könnte Pokalsieger VfL Wolfsburg am Montagabend mit einem Sieg gegen Werder Bremen vorbeiziehen und das Weihnachtsfest an der Tabellenspitze verbringen.

Nach fünf Ligasiegen in Serie schien es für die Bayern-Frauen auch in Nürnberg zu laufen: Lea Schüller traf mit einem Linksschuss in der elften Minute zur Führung. Die Münchnerinnen verpassten es aber, vorentscheidend nachzulegen, stattdessen traf Innenverteidigerin Glodis Perla Viggosdottir ihre Gegenspielerin Vanessa Haim im Strafraum mit dem Ellbogen.

Medina Desic (72.) verwandelte den fälligen Foulelfmeter sicher, woraufhin der Favorit noch eine Viertelstunde lang wütend das FCN-Tor bestürmte. Giulia Gwinn (83.) und Jovana Damnjanovic (85.), die den Pfosten traf, vergaben Großchancen zum Sieg.

