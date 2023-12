Umkämpftes Duell in Lissabon: Nicole Anyomi (2.v.r.)

Die Fußballerinnen von Bundesligist Eintracht Frankfurt wollen im zweiten Schlüsselspiel der Gruppenphase den Grundstein für den Viertelfinal-Einzug in der Champions League legen. "Das ist für uns ein vorgezogener Feiertag", sagte Trainer Niko Arnautis mit Blick auf die Partie am Donnerstag gegen Benfica Lissabon (18.45 Uhr/DAZN): "Wir haben alle Möglichkeiten in der eigenen Hand."

Nach dem 0:1 (0:0) im Hinspiel in der vergangenen Woche rutschten die Frankfurterinnen mit nur drei Zählern nach drei Begegnungen auf den vorletzten Platz der Gruppe A ab. Um nach Punkten mit den Portugiesinnen gleichzuziehen und den direkten Vergleich zu gewinnen, brauchen die Frankfurterinnen einen Sieg mit zwei Toren Unterschied.

"Wir wollen zu Hause ein ganz anderes Gesicht zeigen", sagte Nationalspielerin Laura Freigang: "Wenn wir unser Ding auf Platz bringen, wird es ein ganz anderes Spiel."

Bisher hat die Eintracht rund 9000 Tickets für die Begegnung verkauft. Dem direkten Duell mit Benfica wird eine große Bedeutung beigemessen, da sich zwischen den beiden Teams hinter Spitzenreiter FC Barcelona wohl das Weiterkommen entscheiden wird. Nur die Gruppenersten und -zweiten ziehen ins Viertelfinale ein.

