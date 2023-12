Prasnikar bleibt langfristig bei der Eintracht

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Topscorerin Lara Prasnikar langfristig an sich gebunden. Wie der Verein mitteilte, verlängerte die Slowenin ihr ohnehin noch bis 2025 gültiges Arbeitspapier vorzeitig um drei Jahre bis Sommer 2028. In den vergangenen beiden Spielzeiten der Frauen-Bundesliga hatte die 25-Jährige jeweils die meisten Scorerpunkte geliefert.

"Ich schätze sehr, was der Verein für mich in den vergangenen Jahren getan hat und wie ich mich hier menschlich sowie sportlich entwickelt habe", sagte Prasnikar. Sie glaube "daran, dass ich als Spielerin, aber auch wir als Team noch besser und erfolgreicher werden können." Ihr "großer Traum" seien Titel. "Hier in Frankfurt sehe ich in den kommenden viereinhalb Jahren das Potenzial dafür", so die slowenische Nationalspielerin.

Prasnikar war 2020 von Turbine Potsdam an den Main gewechselt. Seitdem hat sie in 91 Spielen 41 Tore erzielt sowie 36 Treffer vorbereitet. Trainer Niko Arnautis sprach bei der Vertragsverlängerung von einem "Zeichen" einer "unheimlich wichtigen Spielerin. Sie belebt unser Spiel, ihre Kreativität auf dem Platz ist immer wieder ausschlaggebend für unseren Erfolg."

