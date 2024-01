Magull sucht neue Herausforderung in Italien

Fußball-Nationalspielerin Lina Magull (29) verlässt wie erwartet den deutschen Meister FC Bayern und wechselt zu Inter Mailand. Den Abschied der Mittelfeldspielerin gaben die Münchner am Samstag bekannt. Magull unterschrieb in Italien einen Vertrag bis Sommer 2026.

"Der FC Bayern wird immer in meinem Herzen bleiben", sagte Magull, deren Vertrag in München zum Saisonende auslief. Drei Jahre lang hatte sie die Münchnerinnen als Kapitänin angeführt und zweimal die Meisterschaft gewonnen (2021, 2023). 2018 war die gebürtige Dortmunderin vom SC Freiburg zum FC Bayern gewechselt, in 159 Spielen gelangen ihr 40 Tore und 37 Vorlagen.

Nach der vergangenen Spielzeit gab sie das Amt als Spielführerin auf. In der laufenden Saison kam die Vize-Europameisterin nur noch selten über die Rolle als Einwechselspielerin hinaus. "Viele Momente werden mir für immer in Erinnerung bleiben, vor allem jener, in dem wir das erste Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen haben. Da hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben Freudentränen in den Augen", sagte Magull.

Einsätze auf dem Niveau der Champions League erwarten sie bei ihrem neuen Arbeitgeber nicht. Der Verein zählt bei den Frauen nicht zu Italiens Spitzenklubs, derzeit belegen die Mailänderinnen in der Meisterschaft Rang vier mit 16 Punkten Rückstand auf Tabellenführer AS Rom.

