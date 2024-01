Felicitas Rauch verlässt Wolfsburg

Foto: FIRO/FIRO/SID

Felicitas Rauch (27) sucht als nächste Fußball-Nationalspielerin eine neue Herausforderung im Ausland. Die Linksverteidigerin wechselt vom Pokalsieger VfL Wolfsburg zu North Carolina Courage in die US-Profiliga NWSL.

"Der Verein fühlte sich von Tag eins an wie ein Zuhause an. Neben zahlreichen fußballerischen Highlights, Träumen, die Realität wurden und unvergesslichen Erfolgen durfte ich während meiner Zeit beim VfL auch tolle Menschen in mein Herz schließen", sagte Rauch, die am Mittellandkanal noch einen Vertrag bis 2025 hatte.

Man habe sich die Entscheidung, der Bitte nach dem Wechselwunsch zu entsprechen, "nicht leicht gemacht", sagte Ralf Kellermann, Wolfsburgs Direktor Frauenfußball, "schließlich verlieren wir eine langjährige Leistungsträgerin sowie eine tolle Persönlichkeit. Für diesen Schritt sprach letztlich neben der Tatsache, dass wir ihr diesen Karrieretraum ermöglichen wollten, auch die wirtschaftliche Komponente."

Rauch war 2019 von Turbine Potsdam zum VfL gewechselt und gewann mit den Wölfinnen zweimal die Meisterschaft sowie viermal den DFB-Pokal.

In der Vorwoche hatte sich bereits Lina Magull aus der Bundesliga verabschiedet. Die Mittelfeldspielerin wechselte vom Meister FC Bayern zum italienischen Erstligisten Inter Mailand.

© 2024 SID