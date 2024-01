Spielt inzwischen für Inter: Lina Magull

Foto: IMAGO/ABACAPRESS/IMAGO/ABACAPRESS/SID/IMAGO/IPA Sport/ABACA

Den überraschenden Abgang von Nationalspielerin Lina Magull sieht Trainer Alexander Straus auch als Chance für die Fußballerinnen von Bayern München. "Wir müssen den Kader auffrischen und die Tür auch für jüngere Spielerinnen öffnen", sagte der Norweger am Dienstag: "Wir sind in einen Transformationsprozess. Wir wollen das nächste Team aufbauen, das sehr erfolgreich ist."

Ex-Kapitänin Magull (29) hatte sich im Winter nach fünf erfolgreichen Jahren in München Inter Mailand angeschlossen. "Das ist ein natürlicher Prozess, wir können nicht jede Spielerin halten", sagte Straus. Magull, deren Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, sei "eine tolle Spielerin und eine tolle Persönlichkeit, aber sie wollte etwas Neues probieren. Das ist das Leben."

Auch die ehemalige Nationalspielerin Maximiliane Rall (Chicago Red Stars) verließ den Klub, mit Magull hätten die Bayern gerne verlängert. Es sei aber "kein Computerspiel. Es sind Menschen, mit denen man arbeitet und die Spielerinnen müssen auch glücklich sein", sagte Straus. Sie wollten "eine neue Herausforderung, weil es vielleicht ihre letzte Chance ist".

Er wünsche den beiden "das Beste", sagte der Coach, der mit den Bayern im wichtigen Champions-League-Auswärtsspiel am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) bei der AS Rom erstmals in diesem Jahr wieder in einem Pflichtspiel gefordert ist: "Wenn große Spielerinnen den Verein verlassen, ist es immer ein bisschen emotional. Wir verstehen uns weiter gut."

