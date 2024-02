Fällt vorerst aus: Lena Lattwein

Fußball-Nationalspielerin Lena Lattwein ist am Knie operiert worden und wird dem VfL Wolfsburg in den kommenden Wochen fehlen. Laut Klubangaben müssen die Wölfinnen abhängig vom Heilungsverlauf "für wenige Wochen" auf die 23-Jährige verzichten. Der Eingriff am Schleimbeutel des rechten Knies der Mittelfeldspielerin sei am Mittwoch vorgenommen worden.

Lattwein hatte vor der Winterpause im Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen eine Knieprellung erlitten und seitdem immer wieder über Probleme geklagt. Für die anstehenden Spiele der deutschen Fußballerinnen in der Nations-League-Endrunde ist die 36-malige Nationalspielerin nicht nominiert.

