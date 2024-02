Pauline Peyraud-Magnin im EM-Halbfinale 2022 gegen Deutschland

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

"Unsere beste Feindinnen" - so bezeichnet Frankreichs Nationaltorhüterin Pauline Peyraud-Magnin die deutschen Fußballerinnen. Das Nations-League-Halbfinale am Freitag (21.00 Uhr/ARD) in Lyon ist also auch ein neues Kapitel einer gepflegten sportlichen Rivalität.

Schon häufiger bissen sich Les Bleues in der Vergangenheit an Deutschland in wichtigen Spielen die Zähne aus. Noch nie konnte die mit Top-Stars gespickte Grande Nation bei den Frauen einen Titel holen.

Umso attraktiver ist das Ziel, womöglich die erste Ausgabe der Nations League bei den Frauen zu gewinnen. Aber der größere Druck liegt bei den Gästen: Während es für das DFB-Team um die Olympia-Qualifikation geht, ist Frankreich als Gastgeber der Sommerspiele gesetzt.

Der Respekt vor den Vize-Europameisterinnen aus Deutschland ist weiterhin groß, trotz des WM-Debakels in Australien im Vorsommer. "Deutschland ist immer noch eine große Fußballnation und sie werden sich bemühen, sich zu steigern als Wiedergutmachung für die WM", warnte Offensivspielerin Delphine Cascarino. "Sie werden wieder voll da sein."

© 2024 SID