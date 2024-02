Alexandra Popp führt das DFB-Team an

Interimsbundestrainer Horst Hrubesch setzt beim Olympia-Showdown gegen Frankreich wie erwartet auf eine Doppelspitze. Kapitänin Alexandra Popp und Lea Schüller starten beim Nations-League-Halbfinale am Freitagabend (21.00 Uhr/ARD) in Lyon im 4-4-2-System gemeinsam in der Offensive.

Im ersten Länderspiel des Jahres bilden dahinter Lena Oberdorf und Sjoeke Nüsken das zentrale Mittelfeld, über die Flügel starten Svenja Huth und Klara Bühl. Das Duo in der Innenverteidigung bilden wie gewohnt Marina Hegering und Kathrin Hendrich, außen beginnen Giulia Gwinn und Sarai Linder.

Mit einem Sieg gegen die Französinnen sichert sich das DFB-Team eines der beiden offenen Tickets für die Olympischen Sommerspiele in Paris. Bei einer Niederlage gibt es im Spiel um Platz am Mittwoch eine zweite Chance, im anderen Halbfinale treffen Weltmeister Spanien und die Niederlande aufeinander.

