Spaniens Fußballerinnen haben sich zum ersten Mal für die Olympischen Spiele qualifiziert. Die Weltmeisterinnen gewannen das Nations-League-Halbfinale gegen die Niederlande 3:0 (2:0) und lösten so eines der beiden noch offenen Tickets für Paris.

Jenni Hermoso (41.) und Aitana Bonmati (45.) gelang in Sevilla ein Doppelschlag vor der Pause. Ona Batlle (77.) erhöhte nach der Pause. Das Oranje-Team spielt nun am Mittwoch beim kleinen Finale in Heerenveen gegen Deutschland um das zweite Ticket für Olympia. Spanien trifft ebenfalls am Mittwoch im Endspiel in Sevilla auf Frankreich.

