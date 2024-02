Nüsken (l.) und Bühl nach dem vergebenen Matchball

Bei ihrer letzten Chance auf die Olympia-Teilnahme setzen die deutschen Fußballerinnen in den Niederlanden auch auf Fansupport aus der nahen Heimat. "Wir hoffen auf viele deutsche Fans, es ist das entscheidende Spiel - aber ich denke auch, dass viele kommen werden", sagte Nationalspielerin Sjoeke Nüsken vor dem kleinen Finale der Nations League am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) in Heerenveen.

Die Vize-Europameisterinnen müssen die Niederländerinnen im Abe-Lenstra-Stadion bezwingen, um das letzte Europa-Ticket für die Sommerspiele in Paris zu ergattern. "Die mentale Ebene wird eine große Rolle spielen", meinte die Mittelfeldspielerin des FC Chelsea angesichts der Drucksituation für beide Teams: "Wir müssen dieses Mal von Anfang an da sein und eine Schippe drauflegen."

Beim vergebenen Matchball im Halbfinale in Frankreich am Freitag (1:2) fand die DFB-Auswahl erst zu spät in die Partie. Nun ist der Druck immens, das weiß auch Nüsken: "Jede Spielerin geht anders damit um. Wir sind auf jeden Fall hochmotiviert, weil wir alle den Traum haben, bei Olympia dabei zu sein."

