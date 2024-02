Popps Team muss für Olympia gewinnen

Aus Sicht von Alexandra Popp steht im Endspiel um Olympia für die deutschen Fußballerinnen weit mehr als das Paris-Ticket auf dem Spiel. "Wir wissen, um was es geht - nicht nur Olympia, sondern auch ein Stück weit darum, das eigene Gesicht zu wahren, das ist uns bewusst", sagte die Kapitänin vor dem kleinen Finale der Nations League am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) in den Niederlanden.

In Heerenveen müssen die Vize-Europameisterinnen gegen das Oranje-Team gewinnen, sonst ist der Traum von den Sommerspielen in Paris geplatzt. Sieben Monate nach dem WM-Debakel wäre es der nächste Tiefschlag.

Beim Showdown um das letzte Europa-Ticket kann Horst Hrubesch aber personell aus dem Vollen schöpfen. "Alle sind fit, wir haben nur zwei, drei kleine Blessuren", berichtete der Interims-Bundestrainer vor dem Abschlusstraining im Abe-Lenstra-Stadion.

"Das ist ein Endspiel, das musst du nehmen und Spaß daran haben", sagte der 72-Jährige zur Drucksituation nach dem 1:2 (0:2) im Halbfinale in Frankreich, als am Freitag der erste Matchball für die Olympischen Spiele vergeben wurde. "Wir haben uns einmal geschüttelt und alles gebündelt, um dieses Spiel positiv zu gestalten", sagte Hrubesch: "Wir haben einen klaren Matchplan. Wir werden versuchen, selbst zu bestimmen was passiert."

