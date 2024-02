Strahlend auf der Pressekonferenz: Jenni Hermoso

Die spanische Fußball-Weltmeisterin Jenni Hermoso will nach "sechs langen Monaten" endlich wieder für sportliche Schlagzeilen sorgen. "Wenn wir gewinnen, wird Spanien wieder Geschichte schreiben", sagte die 33-Jährige vor dem Nations-League-Finale gegen Deutschland-Bezwinger Frankreich am Mittwoch (19.00 Uhr/DAZN) in Sevilla.

"Ich bin glücklich, dass ich nach sechs langen Monaten wieder in einem Finale stehe. Der Fußball gibt mir weiter Leben", sagte Hermoso auf ihrer ersten offiziellen Pressekonferenz nach dem Skandal um den damaligen Verbandspräsidenten Luis Rubiales. Dieser hatte Hermoso bei der Siegerehrung nach dem WM-Finale am 20. August letzten Jahres auf den Mund geküsst und damit für einen Sturm der Entrüstung gesorgt.

Seitdem sei "viel passiert". Rubiales und Trainer Jorge Vilda wurden entlassen, es folgte ein "harter Prozess, bei dem ich viele Dinge verstehen musste", sagte Hermoso. Sie erstattete Anzeige gegen Rubiales, sagte Anfang Januar in Madrid vor Gericht aus.

Mittlerweile steht die Mittelfeldspielerin beim mexikanischen Klub Tigres Femenil unter Vertrag. "Ich spiele immer noch Fußball, und das Einzige, was ich will, ist, dass ich weiterhin Spaß daran habe, dieses Trikot zu tragen."

