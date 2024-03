Leipziger Tristesse im Wolfsburger Jubel

Die "Wölfinnen" machen weiter Jagd: Pokalsieger VfL Wolfsburg bleibt in der Frauenfußball-Bundesliga Spitzenreiter und Titelverteidiger Bayern München auf den Fersen. Gegen den abstiegsbedrohten Neuling RB Leipzig feierte das seit Anfang November unbesiegte Team um Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp mit 4:0 (2:0) den dritten Sieg in Serie und sitzt Meister München (am Samstag 2:1 bei Eintracht Frankfurt) unverändert mit nur einem Punkt Rückstand im Nacken.

Die Nationalspielerinnen Marina Hegering (24.) und Jule Brand (40.) sorgten trotz des Ausfalls von VfL-Toptorjägerin Ewa Pajor (Knieverletzung) schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Sveindis Jane Jonsdottir (56.) sowie erneut Brand (89.) schraubten das Ergebnis bei Wolfsburgs siebtem Heimerfolg im zweiten Durchgang weiter in die Höhe.

Die auf fremden Plätzen noch sieglosen Gäste blieben erstmals nach drei Spielen wieder ohne zählbare Ausbeute. Durch seinen Zwischenspurt mit sieben Punkten seit dem Rückrunden-Start hatte Leipzig die Abstiegsplätze verlassen und sich einen Vorsprung von weiterhin fünf Zählern auf die Gefahrenzone herausgespielt.

