DFB-Frauen feiern Heimsieg gegen Island

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Der zweite Sieg der deutschen Fußballerinnen in der EM-Qualifikation hat dem übertragenden ZDF eine gute Quote eingebracht. 3,32 Millionen Fans sahen im Schnitt das 3:1 (3:1) gegen Island in Aachen. Dies entsprach einem Marktanteil von 17,1 Prozent am Dienstagabend (Anstoß 18.10 Uhr).

Damit lag die Quote etwas höher als beim 3:2 zum Auftakt in Österreich in der Primetime am vergangenen Freitag (3,22 Millionen/ARD). Mit sechs Punkten liegt die Auswahl von Horst Hrubesch als Tabellenführer der Gruppe A4 voll auf Kurs zur EM 2025 in der Schweiz.

