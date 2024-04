Miriam Schwermer freut sich auf das Highlight in Köln

Foto: IMAGO/Karina Hessland/IMAGO/Karina Hessland/SID/IMAGO/KH

Schiedsrichterin Miriam Schwermer (29/Ballenstedt) wird das DFB-Pokal-Finale der Frauen zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und Meister Bayern München pfeifen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt. Beim Endspiel am 9. Mai (16.00 Uhr/ZDF und Sky) in Köln kommt wie im Vorjahr der Video Assistant Referee (VAR) zum Einsatz, ebenso die Torlinientechnik.

"Ein Pokalfinale im vollen Stadion ist ein absolutes Highlight für jede Schiedsrichterin im deutschen Frauenfußball", sagte Schwermer. "Als ich vor fast 20 Jahren als Schiedsrichterin angefangen habe, war daran nicht im Ansatz zu denken. Umso mehr weiß ich das in mich gesetzte Vertrauen zu schätzen."

