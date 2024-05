Tommy Stroot muss pausieren

Die Fußballerinen des VfL Wolfsburg müssen das Abschlusstraining vor dem Finale im DFB-Pokal ohne Cheftrainer Tommy Stroot absolvieren. Der 35-Jährige pausiert am Mittwoch aufgrund eines grippalen Infektes und verpasst die Einheit des Titelverteidigers am späten Nachmittag, das teilte der ausrichtende DFB mit.

Stroot wird für das Endspiel gegen den deutschen Meister Bayern München am Donnerstag (16.00 Uhr/ZDF und Sky) in Köln wieder beim Team erwartet. Seine Aufgaben übernimmt am Mittwoch Co-Trainerin Sabrina Eckhoff.

Der VfL greift im Finale nach dem zehnten Pokal-Triumph in Serie, seit bereits 49 Spielen ist der Rekordsieger in diesem Wettbewerb unbezwungen. "Über die Serie wurde schon viel gesprochen. Es ist aber ein K.o.-Spiel, in dem es um die Tagesform geht", sagte Eckhoff auf der Abschluss-Pressekonferenz. Es droht allerdings auch die erste Saison ohne Titel seit 2011/2012: Die Meisterschaft hatte sich der FC Bayern am vergangenen Wochenende vorzeitig gesichert.

