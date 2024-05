Neuer Trainer der RBL-Frauen: Jonas Stephan

Foto: RB Leipzig/Motivio/RB Leipzig/Motivio/RB Leipzig/Motivio

Die Fußballerinnen von RB Leipzig werden ab Sommer von Jonas Stephan trainiert. Der 32 Jahre alte Fußballlehrer war zuletzt in der U19-Bundesliga Nord/Nordost bei Eintracht Braunschweig tätig. In Leipzig tritt Stephan nach der Saison die Nachfolge von Saban Uzun an, dessen Vertrag nicht verlängert worden war.

Für den neuen Coach, dessen Arbeitspapier bis 2026 läuft, ist es die erste Station im Frauenfußball. "Jonas ist ein ruhiger, gelassener Typ und seine Vision, wie er die Mannschaft und unsere Spielerinnen entwickeln möchte, passt perfekt zu RB Leipzig", sagte die Leiterin Frauen- und Mädchenfußball Viola Odebrecht.

