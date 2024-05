Leupolz präsentiert stolz die Trophäe

Foto: AFP/SID/Darren Staples

Das deutsche Duo Sjoeke Nüsken und Melanie Leupolz hat mit dem FC Chelsea den Triumph in der englischen Fußball-Meisterschaft gefeiert. Durch einen 6:0 (4:0)-Kantersieg bei Manchester United am letzten Spieltag holten die Blues zum fünften Mal in Serie den Titel, weil sie dank der besseren Tordifferenz (+53) vor dem punktgleichen Rivalen Manchester City (+46) landeten.

Die kurz zuvor eingewechselte Nationalspielerin Nüsken (44.) und ihre ehemalige DFB-Kollegin Leupolz (47.) steuerten im Old Trafford je ein Tor zum deutlichen Erfolg bei. Der erst im Januar verpflichteten Star-Stürmerin Mayra Ramirez (2./45.+2) gelang ein Doppelpack.

Zudem war es ein erfolgreicher Abschluss für die scheidende Erfolgstrainerin Emma Hayes. Die Engländerin wechselt nach 14 Titeln in zwölf Jahren bei Chelsea als Nationalcoach in die USA.

© 2024 SID