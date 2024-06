Erneut an der Wade verletzt: Marina Hegering

Abwehrchefin Marina Hegering hat im EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Polen (4:1) am Freitag eine erneute Muskelverletzung in der linken Wade erlitten. Damit fällt die Verteidigerin des VfL Wolfsburg für das Rückspiel am Dienstag (18.00 Uhr/ARD) aus. Eine genaue Diagnose und Prognose der Ausfalldauer vor den Olympischen Spielen (25. Juli bis 11. August) ist nach DFB-Angaben erst nach weiteren Untersuchungen möglich.

Hegering verbleibt trotz der Blessur beim Nationalteam und absolviert in Absprache mit dem Verein ihr Reha-Programm. Im März hatte die 34-Jährige ebenfalls in der linken Wade einen Muskelfaserriss erlitten und deshalb die ersten beiden EM-Qualifikationsspiele in Österreich (3:2) und gegen Island (3:1) verpasst. In Rostock war Hegering erst nach der Halbzeitpause zum Zuge gekommen, musste nach einem Foul aber wegen Schmerzen in der Wade in der 74. Minute wieder ausgewechselt werden.

In Gdynia wird somit wohl erneut Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao) in der Innenverteidigung neben Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg) beginnen. Eine weitere Alternative wäre Sara Doorsoun von Eintracht Frankfurt. Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel könnten die Vize-Europameisterinnen bereits das Ticket für die EM 2025 in der Schweiz lösen.

