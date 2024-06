Deutschland startet in Polen ohne Popp

Zunächst ohne Kapitänin Alexandra Popp und mit der Debütantin Stina Johannes im Tor starten die deutschen Fußballerinnen in ihr EM-Qualifikationsspiel in Polen (18.00 Uhr/ARD). Popp war bereits beim 4:1 im Hinspiel am Freitag zur Schonung nach der ersten Hälfte ausgewechselt worden. Für die Wolfsburgerin kommt Laura Freigang zum Zug, Spielführerin der DFB-Auswahl ist Lena Oberdorf.

Horst Hrubesch rotiert beim letzten Olympia-Casting insgesamt auf sechs Positionen. Der Bundestrainer hatte angekündigt, allen drei Torhüterinnen vor den Sommerspielen (25. Juli bis 11. August) Einsatzzeit geben zu wollen. Daher erhält die 24-jährige Johannes von Eintracht Frankfurt anstelle von Merle Frohms in Gdynia eine Bewährungschance.

Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel kann die DFB-Auswahl vorzeitig die Teilnahme an der EM 2025 in der Schweiz perfekt machen. - Die deutsche Aufstellung:

Johannes - Wolter, Hendrich, Doorsoun, Linder - Oberdorf, Lohmann - Endemann, Bühl - Schüller, Freigang. - Trainer: Hrubesch

