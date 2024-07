Das Objekt der Begierde: Die EM-Trophäe

Foto: AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Ab dem 1. Oktober können Fußballfans Tickets für die Frauen-EM 2025 in der Schweiz erwerben. Insgesamt werden über 720.000 Eintrittskarten in Preiskategorien ab 25 Franken (umgerechnet rund 26 Euro) angeboten, dies teilte die UEFA ein Jahr vor Turnierstart am Dienstag mit.

Ticketinhaber können demnach am jeweiligen Spieltag innerhalb der Schweiz kostenlos mit öffentlichen Verkehrsmittel (2. Klasse) an- und abreisen. Gespielt wird vom 2. bis 27. Juli in acht Städten: Basel, Bern, Genf, Zürich, St. Gallen, Luzern, Thun und Sion.

"Wir erwarten ein herausragendes Turnier, das in der Schweiz und darüber hinaus ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen wird und die Fans zu einem weiteren wunderbaren Fest des Fußballs einlädt", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.

Die EM-Auslosung findet am 16. Dezember in Lausanne statt, 16 Teams werden auf vier Vierergruppen verteilt. Rekordeuropameister Deutschland ist nach vier Siegen in der Qualifikation bereits vorzeitig für die Endrunde qualifiziert.

© 2024 SID